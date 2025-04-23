Дефіцит буряка накрутив ціни: скільки вже коштує кілограм овоча в Україні

Ціни на буряки в Україні вже в середньому в 2,5 раза вищі, ніж наприкінці квітня 2024 року

Ціни в Україні на столовий буряк продовжують зростати. Головною причиною подорожчання є те, що пропозиція якісного овоча стрімко скорочується.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що на сьогоднішній день столовий буряк надходить у продаж по 22-32 грн/кг ($0,53-0,77/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зазначається, що купити велику партію буряка стає дедалі складніше. Мережі супермаркетів і оптові компанії вже повідомляють про дефіцит овоча.

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На сьогоднішній день ціни на буряк в Україні вже в середньому в 2,5 раза вищі, ніж наприкінці квітня 2024 року. Ба більше, учасники ринку вважають, що ціни на овоч зростатимуть й надалі.

Ціни на буряк у супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 35,90 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 32,90 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Минулого тижня в Україні зростали ціни на овочі борщового набору. Підвищений попит на буряк призвів до підвищення цін на 20-25%. При цьому почала дорожчати ріпчаста цибуля.

Крім того, тепла погода прискорила дозрівання місцевих огірків, унаслідок чого ціни почали знижуватися.

Також ціни на моркву знову почали підвищуватися через досить високий попит при обмеженій пропозиції якісної продукції.

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