Термін дії зернової угоди спливає 18 липня.

Щоразу, коли наближається період подовження угоди по зерну, Росія "грає на межі війни" з їжею на столах людей по всьому світу.

Таку заяву зробила постійний представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд, зазначивши при цьому, що впливові країни нехтують своїми обов'язками, саме тому Британія має намір стати провідником прогресу, щоб змінити ситуацію, повідомляє Anadolu Agency.

Вудворд зазначила, що вона "не впевнена" в тому, що зернова ініціатива буде відновлена. Вона нагадала, що термін дії угоди спливає 18 липня, і Великобританія підтримує її подовження, додавши, що ця ініціатива внесла значний внесок.

Відео дня

"Я не впевнена в її подовженні. Я не знаю, як це враховується в розрахунках Росії, але я знаю, що ООН робить все можливе, і ми зробимо все, що в наших силах", - сказала вона, зазначивши при цьому, що не вірить обіцянкам агресора.

"Я взагалі не приймаю цю обіцянку за чисту монету", - сказала Вудрорд, коментуючи обіцянку Росії надати безкоштовне зерно африканським країнам.

"Впливові країни нехтують своїми обов'язками, і ми хочемо бути провідниками прогресу, щоб змінити це", - сказала Вудворд, зазначивши, що в цьому контексті Великобританія підтримує включення до Ради Безпеки ООН Індії, Бразилії, Німеччини, Японії та африканських країн.

"Ми будемо використовувати наше головування, щоб дізнатися правду про військові злочини Росії, і ще раз закликати Росію припинити війну", - сказала вона, додавши, що буде проведена ще одна зустріч по Україні.

Ситуація з зерновою ініціативою

17 травня 2023 року зернова угода була продовжена на 60 днів.

Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки. 29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини, заблоковані Росією у територіальних водах Туреччини.

У червні з українських портів було експортовано лише 2 млн тонн. Ще 1 млн тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден, які зареєстровані в ініціативі.

За офіційними даними, за 11 місяців 45 країн отримали 32,5 млн тонн продовольства. Ще додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж Росії. Але й за цих показників, за даними ООН, вдалося знизити світові ціни на продовольство на 22%.

Вас також можуть зацікавити новини: