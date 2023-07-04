Термін дії зернової угоди спливає 17 липня.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, агресор не має наміру продовжувати угоду щодо роботи зернового коридору для експорту українського зерна.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії. У відомстві агресора нагадали, що термін дії зернової угоди спливає 17 липня. За твердженням МЗС РФ, агресор "докладає необхідних зусиль", щоб усі судна, що беруть участь в угоді, змогли вийти з Чорного моря до зазначеної дати.

Однак, як йдеться в заяві відомства, "підстав для подальшого продовження" чорноморської ініціативи", що спливає 17 липня, немає".

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Ситуація з експортом українського зерна

17 травня 2023 року зернову угоду була подовжено на 60 днів.

Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки. 29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини, заблоковані Росією у територіальних водах Туреччини.

4 липня 2023 року постійний представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила про те, чтто Росія може не продовжити зернову угоду.

Financial Times повідомляв про те, що ЄС розглядає концесію російського банку для захисту зернової угоди. Як йдеться в матеріалі, країни-члени ЄС обговорюють можливість підключення до міжнародної системи SWIFT дочірньої структури Россельхозбанка, в обмін на згоду агресора на продовження зернової угоди.

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