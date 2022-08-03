Суд заочно наклав арешт на чотири судна.

Прикордонники викрили чотири судна, які під прапором РФ та Сирії незаконно вивозили з окупованого Криму крадене українське зерно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України

"Оперативно-розшуковим відділом Одеського загону Морської охорони було отримано інформацію щодо використання суден "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" та "Михаил Ненашев" під прапором РФ, а також Finikia під прапором Сирії, для транспортування через закриті порти Криму викраденого українського збіжжя", - йдеться в повідомленні.

У діях російських окупаційних органів та їхніх співучасників були виявлені ознаки злочинів, передбачених ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), а також ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) КК України.

За інформацією, наданою оперативниками Держприкордонслужби, Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

В рамках розслідування здобуто докази злочинної діяльності, які в подальшому були передані до прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

"Вивчивши зібрані під час розслідування матеріали, український суд заочно наклав арешт на зазначені судна", - додали у прес-службі.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

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