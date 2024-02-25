Українське зерно та аграрна продукція не потрапляє на польський ринок.

В Європейському Союзі, зокрема, в Польщі існує підтримка радикальних проросійських політичних сил. Проте польський уряд адекватно реагує на такі дії та порушує відповідні справи, вважає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Протести відбуваються на фоні війни Росії в Європі в гібридному форматі. Треба це не забувати. Є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території цілого Європейського Союзу, зокрема, і в Польщі. Це, звичайно, створює всі жахливі речі, які ми бачимо, коли висипають зерно, коли діють протиправно", - сказав він на форумі "Україна. Рік 2024".

Він відмітив, що уряд Польщі реагує адекватно, оскільки порушуються відповідні справи, поліція реагує.

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"Порушники вже встали перед судом, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Тобто всі ці кроки польська сторона робить", - сказав Шмигаль.

Крім того, він додав, що українська сторона озвучила Польщі свої п’ять пунктів для перемовин. За його словами, Україна також про це проговорила з президенткою Єврокомісії.

"І зараз будемо ці п’ять пунктів реалізовувати дуже швидко. Будемо працювати на щоденній основі. Стосовно компромісів ми також озвучили. Ми уже запровадили 16 вересня механізм верифікації контролю на чотири групи зернових. Ми також готові іти в частині запровадження рівня експорту для яєць, м’яса, курки й цукру на рівні 2022-2023 року. Це достатньо великі об’єми, ми готові їх зафіксувати і рухатись в цих межах. Це ті кроки які, ми як держава озвучили нашим партнерам", - додав Шмигаль.

В свою чергу міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков додав, що Україна нічого не порушувала й українське зерно та аграрна продукція не потрапляє на польський ринок.

"Україна нічого не порушувала. Є офіційне підтвердження цього тижня від (польського – УНІАН) заступника міністра аграрної політики, що українське зерно та аграрна продукція не потрапляє на польський ринок – це вже офіційно. Ця риторика попередніх двох-трьох місяців не підтвердилася в жодному випадку", - сказав Кубраков.

Блокада кордону з Польщею - останні новини

23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на українсько-польський кордон. На тлі блокади пунктів пропуску очільник уряду звернувся до польських фермерів. Він тоді наголосив, що Україна не продає своє зерно, кукурудзу, насіння соняшника та ріпак на польський ринок.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко оголосив, що станом на неділю, 25 лютого, польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів у напрямках шести пунктів пропуску. Так, зараз на кордоні у чергах стоять майже 2400 вантажівок.

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