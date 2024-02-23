Прем'єр наголосив, що Україна не продає агропродукцію в Польщі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на українсько-польський кордон. На тлі блокади пунктів пропуску очільник уряду звернувся до польських фермерів.

Як зазначив Шмигаль в Telegram, це звернення стосується польських аграріїв та загалом всіх поляків. Він закликав "починати завжди з правди".

По-перше, останні 5 місяців Україна не продає своє зерно, кукурудзу, насіння соняшника та ріпак на польський ринок.

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"Наш уряд 16 вересня минулого року прийняв рішення про ліцензування експорту частини агропродукції. Тобто, без дозволу Польщі зараз неможливо експортувати зерно, кукурудзу, ріпак та соняшник на польський ринок. Зараз таких дозволів немає - і відповідно експорту теж немає. Ми хочемо, аби це почули і польські фермери, і польське суспільство", - наголосив прем'єр.

По-друге, через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Через польський кордон сьогодні проходить лише 5% аграрного експорту України. Тоді як основний маршрут - це "зерновий коридор" через Чорне море.

По-третє, як наголошує Шмигаль, блокада б’є по всій польсько-українській торгівлі, по економіці обох країн.

"Від неї програє не лише Україна, від неї програють польські підприємці, які експортують на наш ринок товарів на 12 млрд доларів щороку. Цю правду мають почути поляки та польські фермери, аби зрозуміти безглуздість блокади кордону", - заявив Шмигаль.

Блокада кордону з Польщею - останні новини

Нагадаємо, що через блокаду кордону президент запропонував президенту Польщі Анджею Дуді, прем'єру Дональду Туску та представнику Єврокомісії провести зустрічі на державному кордоні.

У Дуди підтримали ідею, однак Туск відхилив цю пропозицію, назвавши таку зустріч суто символічною. Він заявив, щозустріч двох урядів відбудеться 28 березня у Варшаві.

Сьогодні Зеленський оголосив, що український прем’єр-міністр Денис Шмигаль та інші профільні міністри прибудуть на кордон з Польщею. Втім, кілька хвилин тому Шмигаль заявив, що поляки проігнорували зустріч.

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