Блокування руху польськими фермерами загалом продовжується на шести напрямках.

Станом на неділю, 25 лютого, польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів у напрямках шести пунктів пропуску. На кордоні у чергах стоять майже 2400 вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Блокування руху польськими фермерами загалом продовжується на шести напрямках. Це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Якщо говорити про черги, які через це утворилися на території Польщі, на всіх цих напрямках сумарно станом на ранок сьогодні це десь майже 2400 вантажівок, найбільше на пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин", – розповів Демченко.

За його словами, наразі польські фермери не блокують рух легкових автомобілів й автобусів.

Відео дня

Водночас показники перетину кордону вантажівками є низькими. За минулу добу в ПП "Шегині" кордон перетнули близько 90 вантажівок в обох напрямках. У пункті пропуску "Ягодин" кордон у напрямку України перетнули 50 вантажних транспортних засобів. Протестувальники продовжують повністю блокувати рух вантажівок, що прямують з України до Польщі.

Блокада кордону

У лютому польські фермери розпочали масову блокаду кордону з Україною. У Польщі на річницю війни пошкодили вагони з агропродукцією України. Цього разу замість українського зерна на землі опинилися бобові.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на українсько-польський кордон. На тлі блокади пунктів пропуску очільник уряду звернувся до польських фермерів.

Вас також можуть зацікавити новини: