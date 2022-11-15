Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення Росія погодиться продовжити зернову ініціативу, термін дії якої спливає на цьому тижні.

Як повідомляє Bloomberg, чи буде Росія виставляти будь-які умови в обмін на продовження, поки не повідомляється, проте є підстави вважати, що країна-агресор на цей момент не має наміру заважати роботі зернового коридору.

Підписання зернової ініціативи дозволило Україні в серпні відновити морський експорт сільськогосподарської продукції. Договір був укладений за посередництва Туреччини та ООН на 120 днів, які закінчуються в суботу.

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За цей час Україна змогла вивезти з чорноморських портів понад 10 млн тонн продовольства, в тому числі кукурудзи та пшениці.

Експорт українського зерна:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписала окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть попри заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

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