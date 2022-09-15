На борту суден – 240 тис.тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Сьогодні, 15 вересня, в рамках "зернової ініціативи" запланований вихід 11 суден з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний".

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Зазначається, що на борту суден – 240 тис.тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

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"9 суден вже залишили порти Одеси та Чорноморська, а 2 балкери очікують сприятливих погодних умов в порту "Південний", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві повідомили, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано вже 3,33 млн тонн продовольства. Всього з українських портів вийшло 145 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Зерновий коридор:

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що по "зерновому коридору" морем Україна експортувала вже перший з початку війни мільйон тонн агропродукції.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом.

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