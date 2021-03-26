Зокрема, пшениці відправлено на експорт 14,2 млн тонн.

Українські аграрії з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 26 березня експортували 34,72 млн тонн зерна, що на 10,2 млн тонн, або на чверть менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це свідчать дані аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 14,2 млн тонн, ячменю - 4,08 млн тонн, кукурудзи - 15,82 млн тонн, жита - 1,7 тис.тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур - 96,3 тис.тонн, що на 174,4 тис. тонн менше, ніж за відповідний період минулого МР.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало експорт зернових у поточному маркетинговому році на рівні 45,42 млн тонн, що на 20,5% менше, ніж у попередньому МР (57,2 млн тонн).

Мінекономіки та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 млн тонн, жита – на рівні 16 тис.тонн, а кукурудзи – 24 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна