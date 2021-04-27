Вартість великоднього кошика на родину цього року становить близько 712 грн.

Великодній набір продуктів для однієї родини цього року подорожчав на 10% в порівнянні з 2020 роком.

Про це йдеться в повідомлення асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Читайте такожВеликдень-2021: як змінилися ціни, та що подорожчало найбільше

"Якщо у Великодній кошик покласти паску (0,5 кг), десяток яєць, масло (200 г), сир (0,5 кг), сир (0,5 кг), домашню ковбасу (1 кг), сало (0,5 кг), запечену курку (1 кг) і запечену свинину (1 кг) – вартість такого кошика вийде близько 712 грн, що на 10% більше аналогічного Великоднього набору рік тому", – йдеться в повідомленні.

Найбільше зросли в ціні яйця – на 53%, а також паски – на 21% і курятина - на 17%.

Зокрема, покупна паска цього року обійдеться українцям в середньому в 85 грн (проти 70 грн торік), десяток яєць – 35 грн (проти 23 грн у 2020 році), сир – 60 грн (проти 54 грн), твердий сир – 124 грн (проти 113 грн), куряча тушка – 63 грн (проти 54 грн), сало – 42 грн (проти 38 грн).

Також подорожчало вершкове масло - до 46 грн (проти 44 грн) і ковбаса – до 134 грн (проти 130 грн).

Водночас вартість буженини (запеченої свинини) до Великодня 2021 року знизилася до 111 грн (проти 113 грн роком раніше).

Попередні прогнози

Економісти прогнозували суттєве подорожчання продуктів у квітні-травні 2021 року, отже, Великодній кошик цього року подорожчає на 15%. Враховуючи ціни, які були на початок квітня, експерти заявляли про те, що кошик обійдеться українцям мінімум у 850 гривень.

Згідно з розрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", продуктовий кошик до Великодня у 2021 році найдорожче обійдеться жителям Києва (1060 грн), а найдешевше – у Тернополі (868 грн).

Скільки коштував Великодній кошик рік тому

У 2020 році був складений рейтинг вартості кошика по областях України. Найдешевший Великодній кошик був Тернопільській області - 683 грн, а найдорожчий - 876 грн - у Києві.

Вартість кошика на сході коливалася в межах 713-812 грн. У Запорізькій області вона обійшлася в 713 грн, у Дніпропетровській - 729 грн, у Донецькій - 770 грн, а в Луганській області - 778 грн. Найдорожчим у регіоні був продуктовий набір у Харківській області - 812 грн.

Головні новини України та світу на ранок 27 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна