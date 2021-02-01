Знижені тарифи починають діяти вже відсьогодні й будуть до завершення карантину або до кінця опалювального сезону.

Відсьогодні, 1 лютого, в Україні почали діяти знижені тарифи на газ та послугу з його розподілу.

Читайте такожШмигаль запевнив, що штрафувати за несвоєчасно сплачені газ та тепло за січень не будутьПро це йдеться у відеоматеріалі ТСН.ua.

"Віднині максимальна вартість доставки одного кубометра - 1,79 гривні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таку ціну встановила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг для 13 облгазів.

"Цей тариф починає діяти вже відсьогодні та буде до завершення карантину або до кінця опалювального сезону", - підкреслили у передачі.

Здешевлення торкнулося й самого газу - раніше уряд опустив вартість палива й тепер гранична ціна за 1 кубометр становить 6,99 гривні.

Це означає зниження у платіжках людей на понад 30%.

Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу:

Що цьому передувало

25 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав вісім кроків, які уряд зробив для того, щоб урегулювати тарифи на комунальні послуги в Україні. За словами прем'єра, уряд вжив заходів щодо обмеження цін і наразі є вісім кроків уряду щодо тарифів:

максимально гранична ціна на газ від 1 лютого до кінця опалювального сезону буде не вищою, ніж 6,99 гривні за кубометр;

тарифи на тепло й гарячу воду змінюватися не будуть до кінця опалювального сезону;

ухвалено рішення про обмеження НКРЕКП тарифу на розподіл газу на рівні на 1,79 гривні;

уряд спільно з парламентським комітетом ініціює ухвалення законопроєкту про можливість передання газорозподільних мереж органам місцевого самоврядування — це забезпечить справедливе формування ціни на розподіл газу;

штрафи чи пеня за невчасно сплачені газ та теплопостачання за січень застосовуватися не будуть;

очікуються результати розслідування Антимонопольного комітету щодо встановлення прозорих і чесних правил на ринку газу;

Кабмін ухвалить рішення щодо компенсації домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення повною мірою;

основним продуктом газорозподільчих компаній стане річний продукт за замовчуванням, тобто ціна на газ встановлюватиметься один раз на рік, як це відбувається у більшості країн Європи.

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Автор: УНІАН