Вітренко зазначив, що знизити ціну з 1 січня було вкрай важко.

У лютому за січень українці отримають платіжки з рекордними сумами, тому що обмежена ціна почне діяти лише з 1 лютого.

Про це в інтерв’ю ЕП заявив в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко.

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«Є така проблема, тому що знижені платіжки за лютий прийдуть тільки у березні. До речі, якби ми нічого не зробили, то за лютий у березні вони отримали б ще більші платіжки, приблизно на чверть. Частково зниження ціни за лютий компенсує більші суми, які люди будуть змушені сплачувати за січень у лютому. Сподіваюся на певне розуміння, але відчуваю, що людям буде важко в лютому сплачувати цю суму», - заявив Вітренко.

Разом з тим, Вітренко зазначив, що знизити ціну з 1 січня було вкрай важко.

«Заднім числом робити це дуже важко. Не було юридичного механізму змусити компанії, які вже почали постачати товар, ретроспективно знизити ціну», - зазначив Вітренко.

«Міністерство провело аналіз. Ми побачили, що найнижча ціна на ринку була 6,99 гривні. Тобто компанії встановили її добровільно. При цьому ми бачили, як монополісти, приватні компанії, так звані облгаззбути, задирали ціну до 10,8 гривні, а середній рівень був понад 9,5 гривні. Фактично вони зловживають своїм домінуючим положенням, задираючи націнку.

Тому держава показала силу, у законний спосіб обмежила граничну ціну і сказала: "Ми маємо захищати людей, це наша роль". Не хочете постачати за такою ціною – не постачайте! Будуть постачати "Нафтогаз" та інші компанії. Для цього є механізм "постачальника останньої надії". Люди без газу не залишаться», - наголосив Вітренко.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 грн/кВт починав діяти вже для всієї електроенергії.

Крім того, з 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

13 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив забезпечити субсидіями українців, які використовують електрику для опалення.

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Автор: УНІАН