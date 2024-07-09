Скорочення щотижневих потоків призвело до зниження середнього показника за чотири тижні до мінімуму з лютого.

За перший тиждень липня щотижневий обсяг експорту сирої нафти з Росії впав до мінімуму з моменту вторгнення в Україну 2022 року, а чотиритижневий середній показник впав до мінімуму з лютого.

Видання Bloomberg пише, що явних причин падіння поставок не було, але порівняно з попереднім тижнем скоротилися поставки з Балтійського, Чорного і Тихого морів.

Підвищення Росією рівня дотримання цільового показника видобутку ОПЕК+ може призвести до скорочення доступної для експорту нафти. При використанні московського коефіцієнта перерахунку 7,18 барелів на тонну видобуток з березня по червень впав приблизно на 360 000 барелів на день. Відновлення роботи НПЗ також могло призвести до скорочення поставок. За за перші дні липня, обсяг переробки був максимальним з грудня.

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ПАТ "Роснефть" і ПАТ "Лукойл" планують скоротити сукупні поставки з Новоросійська приблизно на 200 000 барелів на день цього місяця порівняно з червневим рівнем після відновлення роботи НПЗ в Туапсе і Норсі.

Валова вартість російських поставок нафти також знизилася, але це падіння було пом'якшено четвертим поспіль тижневим зростанням цін на нафту.

Крім того, судна, на які Захід наклав санкції і на які Москва, в основному простоюють. Тоді як три з 21 судна, що належать ПАТ "Совкомфлот", прийняли вантаж і згодом зникли з автоматизованих систем стеження, решта продовжують не діяти.

Усі три танкери, що потрапили під санкції Великої Британії 13 червня, як і раніше, стоять на якорі біля нафтового термінала в Усть-Лузі, попри те, що раніше їх було внесено до програми навантаження в російських портах на Балтиці. Однак незрозуміло, чи будуть вони насправді приймати вантажі. Аналогічно, жоден із перевізників сирої нафти, які потрапили під санкції Європейського союзу, не завантажив жодного вантажу з моменту публікації директиви 25 червня.

За тиждень 25 танкерів завантажили 18,7 млн барелів російської нафти, що є різким зниженням порівняно з 25,66 млн барелів попереднього тижня.

Потік російської нафти скоротився приблизно на 990 000 барелів на день до 2,67 мільйона, що є найнижчим показником з останнього тижня січня, а чотиритижневий середній показник також знизився приблизно на 215 000 барелів на день до 20-тижневого мінімуму в 3,27 мільйона.

Відвантаження знизилися майже з усіх російських експортних терміналів. Виняток становили лише Мурманськ, де експорт залишився незначним - одне судно, і Приміський термінал на острові Сахалін, де відвантаження не здійснювалися другий тиждень.

Тіньовий флот РФ - останні новини

ЄС ввів обмеження щодо більш ніж двох десятків суден, зокрема 17 з яких перевозили нафту для Москви. Санкції Євросоюзу послідували за аналогічними заходами, прийнятими Великою Британією.

Віцепрезидентка Київської школи економіки Еліна Рибакова зазначила, Захід уже ввів проти Росії болючі санкції. Йдеться про обмеження проти тіньового флоту, яким Москва перевозить нафту.

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