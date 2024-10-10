Зазначається, що нафта марки Brent і WTI додали до ціни по 63 центи.

Ціни на нафту зросли в четвер, 10 жовтня. Причиною зростання цін став підвищений попит на паливо через шторм, що обрушився на США, і побоювання з приводу можливих перебоїв з поставками на Близькому Сході на тлі посилення напруженості між Ізраїлем та Іраном.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 63 центи, або 0,8%, до 77,21 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate - на 63 центи, або 0,9%, до 73,87 долара за барель.

Найбільший у світі виробник і споживач нафти постраждав від другого сильного шторму, урагану Мілтон, що обрушився на західне узбережжя Флориди, спричинивши торнадо та підтоплення. Ураган уже призвів до зростання попиту на бензин у штаті, і близько чверті заправок розпродали запаси, що надало підтримку цінам на нафту.

Відео дня

Інвестори, як і раніше, побоюються ескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном. Управління енергетичної інформації США у вівторок знизило свій прогноз попиту на 2025 рік на тлі ослаблення економічної активності в Китаї та Північній Америці.

Дані EIA в середу показали, що запаси сирої нафти минулого тижня зросли на 5,8 млн барелів до 422,7 млн барелів. Це більше, ніж очікувалося, але набагато менше, ніж прогнозувала галузева група Американського інституту нафти. Однак попит на нафту цього місяця зріс, на думку аналітиків JPMorgan, що допомогло підтримати ціни.

"У США попит на бензин зріс на 800 тис. барелів за тиждень. В Азії зросла активність польотів після кількох тайфунів. У Китаї щоденна активність рейсів зросла до восьмитижневого максимуму", - йдеться в повідомленні. "Оскільки основна частина попиту, пов'язаного з подорожами, вже позаду, основна увага переключається на майбутнє зростання попиту, зумовлене погодними умовами, найближчими тижнями".

Ціни на нафту - останні новини

Зростання напруженості на Близькому Сході створило для світової економіки нові виклики, зокрема зростання цін на нафту.

7 жовтня ціни на нафту у світі впали після найстрімкішого тижневого зростання за понад рік, через занепокоєння щодо надлишкової пропозиції. Вже за два дні ціни на "чорне золото" знову рвонули вгору через низку причин.

Вас також можуть зацікавити новини: