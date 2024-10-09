Зазначається, що нафтовий ринок реагує на геополітичні зміни.

Ціни на нафту зросли в середу, 9 жовтня, тому що події на Близькому Сході вийшли на перший план на тлі обережних очікувань попиту і напередодні засідання уряду щодо бюджетно-податкової політики Китаю.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 45 центів, або 0,6%, до 77,63 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 33 центи до 73,90 долара за барель.

Ціни впали більш ніж на 4% за попередню сесію на тлі можливого припинення вогню між Хезболлою та Ізраїлем, але ринки, як і раніше, побоюються можливої атаки Ізраїлю на нафтову інфраструктуру Ірану.

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Також підтримку цінам надасть міністерство фінансів Китаю, яке детально викладе плани зі стимулювання економіки.

Що стосується попиту, то дані показали, що запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли майже на 11 мільйонів барелів, що набагато більше, ніж очікувалося. Однак запаси палива знизилися.

Слабкий попит підтримує озвучені перспективи. Американська агенція EIA знизила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 році на 20 000 барелів на добу через ослаблення промислового виробництва і зростання обробної промисловості в США і Китаї.

Ціни на нафту - останні новини

4 жовтня стало відомо, що зростання напруженості на Близькому Сході створило для світової економіки нові виклики. Так, головним наслідком ескалації стало зростання цін на нафту.

7 жовтня ціни на нафту у світі впали після найстрімкішого тижневого зростання за понад рік, через занепокоєння щодо надлишкової пропозиції.

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