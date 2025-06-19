За словами аналітиків, ринок очікує на більш тверді сигнали, які можуть вплинути на попит та пропозицію нафти.

Ціни на нафту в четвер, 19 червня, впали на тлі невизначених сигналів від президента США Дональда Трампа стосовно потенційного втручання Вашингтонга в ізраїльсько-іранський конфлікт та збереження Федеральною резервною системою (ФРС) облікових ставок на попередньому рівні, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 20 центів, до 76,5 долара за барель, після зростання за підсумками попередньої сесії.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 4 центи, до 75,10 долара за барель.

Відео дня

18 червня Трамп заявив журналістам, що він може вирішити, а може і не вирішити, чи приєднаються США до Ізраїлю в його атаках на Іран.

За словами аналітиків, пряме втручання Вашингтону розширило б конфлікт, збільшивши ризик нападу на енергетичну інфраструктуру регіону. Крім цього, учасники ринку досі занепокоєні можливими перебоями постачання нафти через контрольовану Іраном Ормузьку протоку – важливу артерію, через яку постачається 19 мільйонів нафти та нафтопродуктів на добу.

Ринковий аналітик IG Тоні Сікамор зазначив, що у ціні враховується "здорова премія за ризик", оскільки трейдери очікують, чи буде наступним етапом ізраїльсько-іранського конфлікту удар США або мирні переговори.

Старший аналітик компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева додала, що з огляду на непередбачуваність політики Дональда Трампа, "ринок очікує на більш тверді сигнали, які можуть вплинути на попит та пропозицію "чорного золота".

Ціни на нафту - останні новини

Напередодні ціни на нафту продовжили зростати через побоювання, що ірано-ізраїльський конфлікт може порушити постачання "чорного золота"

За даними ЗМІ, США можуть вступити у війну з Іраном найближчими днями. Президент США Дональд Трамп начебто вже кілька днів розмірковує над завдання удару по Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: