Аналітики очікують збільшення пропозиції нафти в останні три місяці року

Ціни на нафту на початку торгової сесії у п’ятницю продовжили зростати через атаку безпілотників на нафтові родовища на півночі Іраку та зростання попиту на "чорне золото", повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 29 центів, до 69,81 долара за барель.

Котирування на американську нафту марки WTI подорожчали на 27 центів, до 67,81 долара за барель.

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За даними видання, через атаки видобуток нафти в напівавтономному Курдистані скоротився з приблизно 280 000 барелів на добу до 140-150 тисяч барелів на добу

Додатково підтримала ціни на нафту літня хвиля туристів. За перші два тижні липня світовий попит на нафту в середньому склав 105,2 млн барелів на добу, що на 600 000 барелів більше, ніж минулого року, зазначають аналітики JPMorgan в аналітичній записці.

Зросло споживання нафти і в Азії, оскільки нафтопереробні заводи повернулися з технічного обслуговування на тлі пікового сезонного попиту.

Водночас невизначеність з митами Трампа стримує зростання цін на "чорне золото". Додатково тиснуть на ціни плани великих нафтовидобувних компаній скасувати скорочення видобутку нафти.

Аналітики ING очікують, що найближчим часом ціни на нафту матимуть сприятливий грунт для зростання, однак в останні три місяці року пропозиція нафти, на їхню думку, зросте.

Як повідомляв УНІАН, високий попит на нафту у США та Китаї, а також очікування негайних санкцій щодо РФ підштовхувало цього тижня ціни на "чорне золото" вгору.

Разом з тим, рішення президента США Дональда Трампа відтермінувати запровадження нових санкцій проти РФ на 50 днів розвернуло ціни на "чорне золото" донизу.

Натомість постачання нафти з РФ навіть зросло. За даними ЗМІ, обсяг поставок з портів Балтійського моря досяг максимуму за майже 10 місяців.

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