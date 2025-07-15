Обсяг поставок з портів Балтійського моря досяг максимуму за майже 10 місяців.

Експорт нафти з Росії сягнув максимального рівня за місяць завдяки різкому збільшенню щотижневих поставок, яке збіглося з різким зниженням обсягів переробки нафти на заводах. Збільшення відбулося перед тим, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита на покупців російської нафти, якщо Москва не укладе мир з Україною.

Згідно з даними Bloomberg, станом на 13 липня за чотири тижні середній обсяг морських поставок нафти становив 3,23 млн барелів на добу, що на 3% більше, ніж станом на 6 липня.

У перші дев'ять днів липня російські нафтопереробні заводи переробили понад 5 млн барелів сирої нафти на добу, що приблизно на 300 000 барелів менше, ніж місяцем раніше, оскільки кілька великих заводів проводили сезонне технічне обслуговування. Це, ймовірно, дало змогу вивільнити більше сирої нафти для експорту. Видобуток нафти в країні також поступово зростає у зв'язку з ослабленням обмежень на видобуток з боку групи ОПЕК+. У червні обсяги зросли приблизно на 40 000 барелів на день.

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Щотижневі поставки підскочили до максимуму за п'ять тижнів, збільшившись приблизно на 360 000 барелів на день і досягнувши максимального рівня з першого тижня червня. Балтійські термінали Приморськ і Усть-Луга обробили найбільшу кількість танкерів з вересня 2024 року.

Видобуток та експорт нафти - останні новини

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) домовилася про підвищення видобутку на 548 000 барелів на день у серпні. Це рішення скасовує майже всі добровільні скорочення на 2,2 мільйона барелів на добу, які були введені групою.

При цьому поставки російської нафти впали до найнижчого рівня з лютого. Завантаження нафтопереробних заводів зростало швидше, ніж виробництво, що призвело до скорочення експорту.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, в Росії погіршується ситуація з експортом сирої нафти і нафтопродуктів, що ставить під сумнів здатність Москви підтримувати виробничі потужності.

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