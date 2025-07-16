Деякі експерти вважають, що зростання цін на "чорне золото" є тимчасовим.

Ціни на нафту зросли на початку торгової сесії середи після падіння напередодні. Це відбулося на тлі очікування стійкого попиту в двох найбільших світових споживачах нафти - США і Китаї, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 13 центів, до 68,84 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI підскочили на 25 центів, до 66,77 долара.

Видання зазначає, що найбільші виробники нафти сподіваються, що справи у світової економіки підуть краще, в той час як економіка Китаю, як свідчить статистика, стабільно зростає. Крім того, ціни догори тягне збільшення кількості подорожей влітку у Північній півкулі.

Відео дня

"Сильний сезонний попит в даний час забезпечує висхідний імпульс для цін на нафту, оскільки літні подорожі та промислова активність досягають піку", - відзначають аналітики LSEG в записці.

Експерти додають, що зростання цін стримує побоювання перед високими митами США проти торговельних партнерів. Однак деякі аналітики вважають, що зростання цін тимчасове.

За словами старшого ринкового аналітика Phillip Nova Пріянки Сачдеви, зростання цін – це наслідок корекції, а не зміни фундаментальних факторів.

"Інвесторам слід стежити за очікуваннями щодо процентних ставок в США, оскільки постійне прагнення Трампа до підвищення мит може призвести до інфляції і знизити попит на паливо в середньостроковій перспективі", - додала вона.

Сачдева зазначила, що прогнози ОПЕК щодо попиту на нафту залишаються оптимістичними. За її словами, картель у своєму липневому звіті прогнозує, що світова економіка буде розвиватися краще у другому півріччі, що підвищить перспективи зростання попиту на "чорне золото".

Проте, на її думку, перспективи зростання світової економіки та, відповідно, збільшення попиту на нафту не визначені.

"Технічні показники можуть принести короткострокове полегшення, але в цілому ринку не вистачає імпульсу", - додав Сачдева.

Ціни на нафту - останні новини

Напередодні ціни на нафту впали через відмову президента США Дональда Трампа негайно запровадити антиросійські санкції.

Натомість, постачання нафти з Росії різко підскочило. За даними ЗМІ, обсяг поставок з портів Балтійського моря досяг максимуму за майже 10 місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: