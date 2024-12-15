Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою.

Нові графіки відключення світла, які ввели в Україні, дозволять збільшити кількість часу зі світлом.

Про це поінформували в компанії ДТЕК. "Укренерго" запроваджує уніфіковані графіки для всієї країни. Це означає, що графіки будуть виглядати і діяти однаково в усіх українських містах. Кількість часу зі світлом збільшиться", - йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою.

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"По всій країні кожну групу поділили на дві підгрупи. І тепер, коли вимикати всю групу не потрібно, Обленерго може вимкнути лише півгрупи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему. Як наслідок, більше людей одночасно будуть зі світлом. Але треба розуміти, якщо стануться локальні аварії або ворог пошкодить лінії передач, графіки для цього регіону зміняться", - пояснили в компанії.

Відключення світла в Україні

В усіх областях України оновили принципи застосування графіків погодинних відключень для населення.

В "Укренерго" заявили, що вони призначені для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами. Відтепер для побутових споживачів кожна черга ГПВ буде додатково розділена на дві підчерги: "Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато - диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги - якщо 2 черг замало".

Уніфіковані графіки мають надати кожній групі споживачів, яку визначає оператор системи розподілу (обленерго), чіткий час застосування обмежень, з урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

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