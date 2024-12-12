В "Укренерго" обіцяють дотримання принципів рівномірності.

В усіх областях України оновили принципи застосування графіків погодинних відключень для населення.

Як повідомляє пресслужба "Укренерго" в Telegram, вони призначені для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами. Відтепер для побутових споживачів кожна черга ГПВ буде додатково розділена на дві підчерги:

"Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато - диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги - якщо 2 черг замало".

Уніфіковані графіки мають надати кожній групі споживачів, яку визначає оператор системи розподілу (обленерго), чіткий час застосування обмежень, з урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

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В "Укренерго" також наголосили, що впродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо. Тому остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. За це, як і раніше, відповідатимуть оператори системи розподілу.

Крім того, посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності для промисловості. "Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП - оператори системи розподілу мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі - застосувати графік аварійних відключень щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж", - додали в "Укренерго".

Українська енергетика

6 грудня повідомлялося, що Міненерго мало плани змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла для уніфікації та справедливого розподілу обмежень.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що українці будуть змушені жити з графіками відключень світла щонайменше до весни.

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