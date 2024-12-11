В "Укренерго" розповіли про ситуацію з енергосистемою та відключеннями світла 12 грудня.

У четвер, 12 грудня, впродовж дня час застосування і обсяг обмежень електроенергії будуть застосовуватись як для побутових, так і промислових споживачів. Про це повідомили в "Укренерго".

"Для побутових споживачів: 07:00 - 08:00 - одна черга відключень; 08:00 - 19:00 - дві черги відключень; 19:00 - 22:00 - одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.

Для промисловості та бізнесу відключення будуть так само з 07:00 до 22:00.

Відео дня

В "Укренерго" зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

У компанії також попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Ситуація з енергосистемою в Україні

РФ робить усе можливе, щоб повністю зруйнувати енергосистему України до Нового року. Експерти зазначили, що на відновлення пошкодженого обладнання йде від 10 до 14 днів.

Нагадаємо, крайнього масованого удару, в тому числі й по енергооб'єктах, росіяни завдали 28 листопада.

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