Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що з понеділка, 16 грудня, для побутових споживачів почнуть застосовуватися відключення світла за новими графіками.
"Це обумовлено вимогами оновленої інструкції "Про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії". Графіки відключень у всіх областях будуть уніфіковані", - йдеться в публікації Telegram.
ДТЕК також опублікував інформацію про відключення в понеділок. Повідомляється, що для Києва, а також для Київської, Одеської та Дніпропетровської областей нові графіки слід очікувати ближче до першої години ночі.
"Системи оновлюються, тому одноразові графіки надійдуть уночі. Вони будуть доступні приблизно з 1-ї години 16 грудня", - пише ДТЕК у Telegram.
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Ситуація з електроенергією в Україні
Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні є великі міста, які не зможуть пройти зиму без відключень. Зокрема, це стосується Одеси та Дніпра. Причина - особливості функціонування об'єднаної енергетичної системи України.
Крім того, в Одесі вже спостерігаються серйозні проблеми з електропостачанням після останньої масованої ракетної атаки Росії.
Технічний стан мереж та енергообладнання не може в повному обсязі передавати електроенергію від підстанцій іншої енергетичної компанії до осель клієнтів.