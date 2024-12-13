Причина проблеми - мережеві обмеження.

В Одесі серйозні проблеми з електропостачанням через ракетну атаку, яку вранці 13 грудня по місту завдала армія РФ - діють екстрені відключення. Як повідомили в ДТЕК Одеські електромережі, сьогодні енергетика Одещина зазнала чергової ворожої атаки.

"Найважча ситуація зі світлом залишається в Одеському районі, зокрема в Одесі. Діють екстрені відключення. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію та якнайшвидше повернутися до прогнозованих графіків відключень", - йдеться у заяві компанії.

Уточнюється, що в Одесі та Одеському районі області діють екстрені відключення. Причина - виникнення мережевих обмежень після ранкового обстрілу. Зокрема, склалася ситуація, коли технічний стан мереж та енергообладнання не може в повному обсязі передавати електроенергію від підстанцій іншої енергетичної компанії до домівок клієнтів.

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"Енергетики всієї Одещини працюють від самого ранку і роботи продовжаться, доки не вдасться стабілізувати ситуацію та перейти до прогнозованих графіків", - запевняють у ДТЕК.

Водночас в інших районах області немає мережевих обмежень, діють графіки стабілізаційних відключень.

Ракетна атака РФ 13 грудня - деталі

Як повідомляв УНІАН, вранці 13 грудня Одеса зазнала ракетної атаки. Під час повітряної тривоги в місті було чутно кілька вибухів. В будинках зникло світло, багато жителів у соціальних мережах повідомляли про зникнення води. Директор департаменту освіти й науки Одеської міської ради Олена Буйневич звернулася до батьків з заявою про дотримання вимог безпеки та повідомила, що уроки мають починатися після відбою.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, внаслідок атаки пошкоджено адміністративні приміщення та вантажівки приватного транспортного підприємства, а також розташовані поряд приватні будинки. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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