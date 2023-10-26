Найближчим часом мапа буде доступна жителям Києва.

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з громадською організацією "ЛУН.Місто" щодо розробки мапи провайдерів, які можуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри в Telegram.

"Українці зможуть перевірити, чи надає їхній провайдер такий інтернет. Або вибрати найближчого та подати заявку на підключення. Це дасть змогу залишатися онлайн навіть під час тривалих знеструмлень", - йдеться в повідомленні.

Також це допоможе не перевантажувати мобільні мережі. Оскільки чим більше людей буде під’єднано до Wi-Fi, тим довше залишатиметься стабільний мобільний зв’язок.

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В відомстві відмітили, що найближчим часом мапа буде доступна жителям Києва.

Підготовка України до зими

У вересні начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни накопичують високоточні крилаті ракети "Калібри" для ударів по українським об’єктам критичної інфраструктури восени-взимку.

У жовтні міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російським окупантам цієї зими, як і минулої, не вдасться занурити Україну в тотальний блекаут.

"Ніяких відключень (електроенергії – УНІАН) не планується… Енергосистема абсолютно готова до проходження зими. Єдине, що може вплинути на блекаут або відключення – наслідки ударів, масштаби ударів і відповідних руйнувань у системі. Я не можу передбачити, який буде розвиток подій, масштаб впливу цих атак на систему… Ми не знаємо, чого очікувати від терористів, будемо реагувати по ходу", - сказав він.

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