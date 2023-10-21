Цієї зими окупанти також програють, вітчизняна енергосистема абсолютно готова до її проходження.

Російським окупантам цієї зими, як і минулої, не вдасться занурити Україну в тотальний блекаут. Про це в інтерв’ю в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ніяких відключень (електроенергії – УНІАН) не планується… Енергосистема абсолютно готова до проходження зими. Єдине, що може вплинути на блекаут або відключення – наслідки ударів, масштаби ударів і відповідних руйнувань у системі. Я не можу передбачити, який буде розвиток подій, масштаб впливу цих атак на систему… Ми не знаємо, чого очікувати від терористів, будемо реагувати по ходу", - сказав він.

"Вони прагнули цього (довгого блекауту – УНІАН) минулої зими, але програли. Я абсолютно впевнений, що і цієї зими вони програють", - додав міністр.

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Також Галущенко зазначив, що сьогодні об’єкти енергетики вже більш захищені системами протиповітряної оборони у порівнянні з минулим опалювальним сезоном.

"Найкращий захист – це системи ППО. Від рівня захищеності системами протиповітряної оборони буде залежати стійкість у багатьох випадках. Якщо порівняти технічних рівень ППО, який є, з тим, який був минулої зими, то сьогодні ми набагато сильніші", - сказав він.

Підготовка України до зими

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що станом на середину жовтня українська енергосистема захищена від ударів росіян краще, ніж минулого року.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що цієї зими російські окупанти будуть намагатися знищити енергосистему. За його словами, влада повністю усвідомлює небезпеку цього.

Також начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що ворог накопичує "Калібри" для ударів по Україні восени-взимку. Вона зазначила, що той факт, що зараз Росія не використовує ракети морського базування, може говорити про те, що вони готують певний потенціал на осінь-зиму.

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