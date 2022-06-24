За його словами, людей почали масово викрадати та вимагати гроші.

Запорізька атомна електростанція працює в енергомережі України, її обслуговує український персонал, при цьому там присутні російські окупанти та представники "Росатому".

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов на брифінгу.

"Зараз ЗАЕС працює, за моєю інформацією, в енергомережі України, яка синхронно працює з Об'єднаною енергетичною мережею ЄС. Персонал, який обслуговує АЕС - це український персонал, який був і до 24 лютого. Є присутність російських окупантів на території станції, є присутність представників "Росатому", їх небагато, близько 10 осіб", - сказав Орлов.

За словами міського голови, ситуація є напруженою, бо людей почали масово викрадати, почали вимагати гроші чи ставити інші умови, щоб їх скорити.

"Це виключно люди, які мають проукраїнську позицію та не мають бажання співпрацювати з окупантами. І до них досить жорстко почали ставитися, масово почали виїжджати з Енергодару на неокуповану територію Запоріжжя персонал атомної станції. Говорити про те, як це вплине на безпекову складову, дуже важко. Люди знаходяться в емоційному напруженні, в стресі постійному, і думати про безпеку їм нема коли", - наголосив Орлов.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Енергодара зазначав, що російські окупанти почали активніше застосовувати репресії до українських працівників захопленої Запорізької атомної станції, яка розташована в місті.

Довідка УНІАН. Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС – Енергодар.

Також на ЗАЕС перебувають представники "Росатому". Нещодавно окупанти повідомили керівників підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатома".

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