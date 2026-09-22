Путін приїде на саміт до Сі Цзіньпіна, але проігнорує зустріч G20 із Трампом, – Bloomberg

Путін здебільшого уникає багатосторонніх форумів, де існує ризик зіткнення із західними союзниками України.

Володимир Путін має намір вирушити до Китаю на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проводить голова КНР Сі Цзіньпін, але, водночас, найімовірніше, пропустить саміт "Великої двадцятки" (G20) у США за участю Дональда Трампа.

Як пише Bloomberg, за інформацією джерел, наближених до Кремля, Путін планує особисто взяти участь у зустрічі АТЕС вперше з 2017 року. При цьому, за їхніми словами, ймовірність того, що він приїде на саміт G20 у Флориді, вкрай мала.

Саміт лідерів країн АТЕС під головуванням Сі Цзіньпіна відбудеться в китайському місті Шеньчжень 18–19 листопада. Російські офіційні особи обговорювали можливість проведення на полях саміту тристоронньої зустрічі лідерів трьох найбільших ядерних держав світу – Сі, Путіна та Трампа.

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Як зазначає Bloomberg, Путін здебільшого уникає багатосторонніх форумів, де існує ризик зіткнення із західними союзниками України з Європи, а також із представниками таких країн, як Канада, Японія, Південна Корея та Австралія. Крім того, існує ризик несподіваної появи на саміті G20 президента України Володимира Зеленського.

При цьому участь у саміті АТЕС надала б йому найпомітнішу міжнародну трибуну з початку війни в Україні у 2022 році.

Сі Цзіньпін зустрінеться з Трампом

Лідер Китаю планує відвідати Вашингтон і провести переговори з американським президентом уже в період з 23 по 25 вересня. Ця зустріч відбудеться на тлі того, як Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти Росії.

Також раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін пропустив вечерю лідерів країн БРІКС через проблеми зі здоров’ям. На тлі відсутності Сі Цзіньпіна на цій зустрічі в соцмережах уже почали поширюватися чутки про те, що китайський лідер нібито переніс інсульт.

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