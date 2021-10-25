Раніше РНБО доручила визначити спеціальні умови транспортування додаткових обсягів російського газу по газотранспортній системі України.

У Німеччині готові обговорювати пропозицію України про транспортування з Росії додаткових обсягів газу за спеціальними умовами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен повідомила на прес-конференції.

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"Ми отримали цю пропозицію від української сторони та передали своєму Міністерству економіки та енергетики, як і всі інші пропозиції української сторони. Ми інтенсивно будемо говорити про цю пропозицію і намагаємося разом з Україною зберегти транзит через Україну", - сказала посол.

При цьому вона уточнила, що про збереження транзиту газу через українську ГТС необхідно буде говорити тоді, коли буде завершуватися термін дії нинішньої угоди про транзит російського газу через Україну в Європу, яка діє до 2024 року.

"Україні слід працювати, щоб забезпечити в майбутньому і транзит водню, щоб Україна з одного боку стала незалежною, сама могла експортувати енергоносії", - сказала посол.

Спецумови для України:

22 жовтня Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що РНБО доручила уряду, НАК "Нафтогаз України" і "Оператору ГТС України" визначити спеціальні умови транспортування додаткових обсягів газу через газотранспортну систему в країни Європи в обсязі не менше 55 млрд кубометрів на рік. Ці обсяги будуть додатковими до 40 млрд куб. м. газу, передбачені контактом з "Газпромом".

Транзит газу через українську ГТС у січні-вересні 2021 року скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

Автор: Віталій Саєнко