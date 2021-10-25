За тиждень запаси газу скоротилися на 0,8%, або 160 млн куб. м.

Запаси природний газ в українських підземних сховищах (ПСГ) на 23 жовтня склали 18,5 млрд кубометрів, що майже на 35% менше торішніх показників.

Про це повідомляється на сайті Державної компанії"Оператор ГТС України".

Читайте такожВ Україні зупинили закачування газу в сховища

Таким чином, за тиждень запаси газу скоротилися на 0,8%, або 160 млн куб. м.

При цьому здійснюється відбір газу зі сховищ в обсязі приблизно 20-22 млн кубометрів на добу.

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

Зараз українські газові сховища заповнені на 59,6%.

Підготовка до опалювального сезону:

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планували накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які планують накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

У середині жовтня 2020 року запаси газу в підземних сховищах становили 28,4 млрд кубометрів.

18 жовтня 2021 року в Україні зупинили закачування газу в сховища.

Автор: Ганна Бредіхіна