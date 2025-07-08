Обсяги переробки нафти зростають швидше, ніж виробництво, що призводить до скорочення експорту.

Поставки російської нафти впали до найнижчого рівня з лютого. Завантаження нафтопереробних заводів зростає швидше, ніж виробництво, що призводить до скорочення експорту.

Видання Bloomberg пише, що станом на 6 липня середні морські перевезення сирої нафти за місяць становили 3,12 млн барелів на день, що на 3% менше, ніж за період до 29 червня.

При цьому видобуток зріс приблизно на 60 000 барелів на день, що становить одну третину від загального зростання видобутку, встановленого для країни ОПЕК+. Водночас обсяг переробки зріс на 140 000 барелів на день.

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Збільшення видобутку, дозволене Росії в рамках ОПЕК+, обмежене більш глибокими скороченнями. Згідно з поточними планами, розмір цих скорочень зростатиме до вересня, що, ймовірно, ще більше обмежить обсяг додаткової нафти, доступної для експорту.

Падіння російського експорту підкреслює розрив між великим збільшенням видобутку групою ОПЕК+ і набагато меншими додатковими обсягами, які фактично потрапляють на міжнародний ринок.

Збільшення видобутку в ОПЕК+ і ціни на нафту

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, група, відома як ОПЕК+, домовилися про підвищення видобутку на 548 000 барелів на день у серпні, що більше запланованих 411 000 барелів на день. Це рішення скасовує майже всі добровільні скорочення на 2,2 мільйона барелів на добу, які були введені групою.

На цьому тлі 8 липня ціни на нафту знизилися після зростання майже на 2%.

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