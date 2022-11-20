Експорт електроенергії з України зупинено ще в жовтні.

Російські окупанти поширюють дезінформацію про те, що нібито Україна, в багатьох регіонах якої тривають стабілізаційні відключення електроенергії після обстрілів РФ, експортує енергію до країн ЄС.

Як наголосили в Центрі протидії дезінформації, за допомогою подібних повідомлень РФ намагається ввести в оману українців і відвернути увагу суспільства від єдиної причини відключення електроенергії – ракетних атак по енергооб’єктах України.

"Те, що поширювана інформація є фейком, підтверджують такі факти: експорт електроенергії з України зупинено ще 11.10.2022 року рішенням Міненергетики, одразу ж після першої атаки на енергосистему; припинення експорту підтверджується результатами аукціонів із доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж, що є на електронній аукціонній платформі "Укренерго", – акцентували в ЦПД.

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Експерти наголосили, що усі доступні потужності української генерації наразі працюють лише для потреб українських споживачів і закликали довіряти лише інформації з перевірених джерел.

Ситуація в українській енергосистемі

З середині жовтня росіяни націлилися на знищення української енергетичної інфраструктури. Під час перших атак було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

15 листопада ворог завдав наймасовішого удару по енергосистемі – Росія випустила по території України 100 ракет. Зруйновано вже близько 50% енергетичної інфраструктури.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Станом на вечір 19 листопада, за словами президента, найбільше проблем з електрикою в таких регіонах як Київ і область, Одеса й область, Харків і область. Вінниччина, Тернопільщина, Черкаси, Чернігів.

З 8:00 20 листопада 2022 року в усіх регіонах України застосовують планові відключення електроенергії.

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