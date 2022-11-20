У суботу вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання.

Сьогодні, 20 листопада 2022 року, в усіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення електроенергії.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", додаткові аварійні відключення світла не прогнозуються.

"Вчора нам вдалося дещо помʼякшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати у нас рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти. Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі", – заявили в компанії.

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Енергетики зазначили, що витримка та мужність – це те, що мають проявити українці цієї зими, щоб протистояти ворогу на енергетичному фронті.

Ситуація з енергетикою в Україні

У жовтні та листопаді енергосистема України зазнала масованих ракетних атак з боку російських окупантів.

19 листопада 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже пошкоджено близько половини енергетичної інфраструктури.

У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що отримує доповіді щодо відновлювальних робіт в енергетиці. Наразі, за його словами, найбільше проблем з електрикою – Київ і область, Одеса й область, Харків і область.

Водночас Міненерго 19 листопада запевнило, що ситуація з енергопостачанням в країні контрольована. При цьому українців закликають допомогти енергетикам і зменшити навантаження на мережу.

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