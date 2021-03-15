Під час перевірок отримувачів субсидій виявлено 2,5 мільйона підозрілих одержувачів на загальну суму в 1,6 мільярда гривень.

В Україні з 2021-го працює новий механізм перевірки субсидіантів. Ті, хто порушив одне з правил, повинні будуть повернути отримані гроші в державний бюджет.

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Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на постанову "Про спрощений порядок надання субсидії".

За що можуть забрати гроші:

є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тисяч гривень;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Міністерство фінансів у 2020-му перевірило виплати (субсидії, пенсії тощо) на загальну суму в 455 мільярдів гривень. Загалом знайшли 2,5 мільйона підозрілих одержувачів на загальну суму в 1,6 мільярда гривень. Найбільше зловживання серед субсидіантів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, опублікованому на офіційному сайті міністерства. 70% від загальної кількості рекомендацій щодо проведення додаткової перевірки стосуються субсидій.

Що цьому передувало

В Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину.

Це пов'язано з новими правилами обліку доходів, а також із перерахунком розміру знижки (обов'язковий платіж збільшать від 15 до 20% від сукупного доходу сім'ї).

Міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що чиновники переглянуть програми, де є зловживання.

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Автор: УНІАН