В Україні з 2021-го працює новий механізм перевірки субсидіантів. Ті, хто порушив одне з правил, повинні будуть повернути отримані гроші в державний бюджет.
Читайте такожНижче трьох гривень за куб: Вітренко назвав собівартість видобутку українського газу
Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на постанову "Про спрощений порядок надання субсидії".
За що можуть забрати гроші:
- є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;
- машина віком до 5 років;
- зробили покупку на суму від 50 тисяч гривень;
- останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.
Міністерство фінансів у 2020-му перевірило виплати (субсидії, пенсії тощо) на загальну суму в 455 мільярдів гривень. Загалом знайшли 2,5 мільйона підозрілих одержувачів на загальну суму в 1,6 мільярда гривень. Найбільше зловживання серед субсидіантів.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, опублікованому на офіційному сайті міністерства. 70% від загальної кількості рекомендацій щодо проведення додаткової перевірки стосуються субсидій.
Що цьому передувало
- В Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину.
- Це пов'язано з новими правилами обліку доходів, а також із перерахунком розміру знижки (обов'язковий платіж збільшать від 15 до 20% від сукупного доходу сім'ї).
- Міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що чиновники переглянуть програми, де є зловживання.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram