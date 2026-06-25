У Києві почалися екстрені відключення електроенергії: де немає світла

У соцмережах ширяться повідомлення про відсутність світла.

У Києві на лівому березі запроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

"Лівий берег Києва: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Просимо ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему", - йдеться у повідомленні компанії.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook також повідомив, що на лівому березі Києва екстрені відключення.

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"Поки без деталей", - наголосив він у своєму дописі.

У соцмережах тим часом повідомлять про зникнення світла, стрибки напруги та публікують повідомлення від ДТЕК про відсутність світла в окремих будинках орієнтовно до 13:50 за окремими адресами.

Відключення світла – останні новини

22 червня мешканці окремих районів Києва повідомляли про відключення електроенергії. Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів, що фактично в Україні вже розпочався сезон літніх відключень світла через надмірне використання кондиціонерів.

Експерти українського аналітичного центру DiXi Group попереджали, що Україна може знову повернутися до погодинних відключень електроенергії влітку 2026 року. Навіть за умови імпорту електрики та активної роботи сонячних електростанцій енергосистема ризикує зіткнутися з дефіцитом потужностей через наслідки російських атак.

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