Українців попередили про дефіцит електроенергії влітку: можливі погодинні відключення

Найгірший сценарій передбачає одночасний вплив спеки та нових російських атак на енергетичні об'єкти.

Україна може знову повернутися до погодинних відключень електроенергії влітку 2026 року. Навіть за умови імпорту електрики та активної роботи сонячних електростанцій енергосистема ризикує зіткнутися з дефіцитом потужностей через наслідки російських атак. Про це повідомляють експерти українського аналітичного центру DiXi Group.

За оцінками експертів, якщо літо буде помірно теплим і нових масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі не станеться, дефіцит у години пікового споживання може сягнути близько 0,7 ГВт. Однак у разі тривалої спеки цей показник здатен зрости до 2,4 ГВт.

Ситуацію ускладнює й планове технічне обслуговування енергоблоків атомних електростанцій, які залишаються основою української генерації.

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У DiXi Group зазначають, що зі зростанням температури повітря погодинні відключення можуть стати неминучими. Ба більше, нестача електроенергії можлива навіть у нічний час, коли рівень споживання традиційно є найнижчим.

Найгірший сценарій передбачає одночасний вплив спеки та нових російських атак на енергетичні об'єкти. У такому випадку дефіцит може досягти 6,2 ГВт при прогнозованому попиті на рівні 15,8 ГВт, що становить майже 40% від необхідного обсягу.

Нагадаємо, протягом зими 2025–2026 років через масовані удари РФ було пошкоджено понад половину генеруючих потужностей країни. У деякі періоди мешканці Києва залишалися без світла по 14–16 годин на добу.

Експерти наголошують, що стабільність енергосистеми цього літа значною мірою залежатиме від погодних умов, обсягів імпорту електроенергії та відсутності нових атак на критичну інфраструктуру.

Відключення світла

Нагадаємо, у травні директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозував, що в Україні можуть повернутися відключення світла тривалістю до чотирьох годин протягом доби за умови, якщо температура повітря перевищить 35°C, навіть за відсутності нових ударів Російської Федерації.

Раніше у коментарі УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев повідомив, що відключення світла для населення влітку можливі в разі погіршення погоди та масованих російських ракетних атак. Проте, за словами експерта, Україна має шанси пройти літній сезон із мінімальними відключеннями.

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