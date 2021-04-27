За його словами, річний тариф дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ.

Уряд очікує від постачальників зниження річної ціни на газ для населення в літній період.

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт. Оскільки вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку і боротися за споживача. Саме конкуренція має підштовхнути постачальників газу знизити тарифи", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що річний продукт - це стабільність і можливість дуже чітко розуміти та прогнозувати свої витрати.

"Річний продукт - це ринковий інструмент і європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ і одночасно дозволяє зберегти всі переваги відкритого ринку газу. Важливо, що українці й надалі можуть вибирати та змінювати постачальника за критеріями ціни і якості послуг", - зазначив він.

Що цьому передувало

Газопостачальні компанії пропонують населенню України з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року купувати газ за ціною від 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Найменшу фіксовану на рік ціну своїм споживачам запропонувала "Евода Трейд" - 7,88 грн за куб. м, далі йде компанія "Уманьгаззбут" - 7,89 грн за куб. м, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 7,96 грн за куб. м. і "Волиньелектросбут" - 7,98 грн за куб. м.

Фіксовані річні ціни інших постачальників газу, які обслуговують більшу частину населення України, становлять 7,99 грн за куб. м.

Всі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт з 1 травня автоматично, без необхідності подавати додаткові документи. Також газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен буде подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.

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Автор: Ігор Орел