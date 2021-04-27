Уряд очікує від постачальників зниження річної ціни на газ для населення в літній період.
Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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"Уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт. Оскільки вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку і боротися за споживача. Саме конкуренція має підштовхнути постачальників газу знизити тарифи", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що річний продукт - це стабільність і можливість дуже чітко розуміти та прогнозувати свої витрати.
"Річний продукт - це ринковий інструмент і європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ і одночасно дозволяє зберегти всі переваги відкритого ринку газу. Важливо, що українці й надалі можуть вибирати та змінювати постачальника за критеріями ціни і якості послуг", - зазначив він.
Що цьому передувало
- Газопостачальні компанії пропонують населенню України з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року купувати газ за ціною від 7,88 до 13,5 грн за кубометр.
- Найменшу фіксовану на рік ціну своїм споживачам запропонувала "Евода Трейд" - 7,88 грн за куб. м, далі йде компанія "Уманьгаззбут" - 7,89 грн за куб. м, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 7,96 грн за куб. м. і "Волиньелектросбут" - 7,98 грн за куб. м.
- Фіксовані річні ціни інших постачальників газу, які обслуговують більшу частину населення України, становлять 7,99 грн за куб. м.
- Всі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт з 1 травня автоматично, без необхідності подавати додаткові документи. Також газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен буде подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.
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