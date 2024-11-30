Відключення станції від зовнішнього живлення на ЗАЕС створює загрозу для радіаційної безпеки.

Запорізька атомна станція внаслідок ворожого обстрілу вночі 30 листопада втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє міністерство енергетики України в Telegram. Зазначається, що наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі.

У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

Відео дня

У відомстві підкреслили:

"Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація".

Ситуація на ЗАЕС - новини, які вже повідомлялися

16 листопада російські війська під час чергового обстрілу пошкодили одну з високовольтних ліній, що живлять захоплену Запорізьку атомну електростанцію.

1 листопада на ЗАЕС було виявлено витік води з імпульсної лінії - невеликої труби, яка підключена до першого контору блоку і є частиною систем забезпечення насоса теплоносія реактора.

Вас також можуть зацікавити новини: