Запорізька атомна станція внаслідок ворожого обстрілу вночі 30 листопада втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.
Про це повідомляє міністерство енергетики України в Telegram. Зазначається, що наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі.
У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.
У відомстві підкреслили:
"Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація".
Ситуація на ЗАЕС - новини, які вже повідомлялися
16 листопада російські війська під час чергового обстрілу пошкодили одну з високовольтних ліній, що живлять захоплену Запорізьку атомну електростанцію.
1 листопада на ЗАЕС було виявлено витік води з імпульсної лінії - невеликої труби, яка підключена до першого контору блоку і є частиною систем забезпечення насоса теплоносія реактора.