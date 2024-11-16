Повідомляється, що росіяни знеструмили одну із двох ліній живлення станції.

Російські війська під час чергового обстрілу пошкодили одну з високовольтних ліній, що живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Наразі живлення ЗАЕС здійснюється резервною лінією, повідомили в "Укренерго".

"Місце пошкодження основної лінії живлення вже встановлено. Ремонтні бригади "Укренерго" здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Дякуємо колегам-ремонтникам за роботу в умовах високого ризику для життя", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві енергетики України заявили, що ЗАЕС опинилася "на межі блекауту". Там зазначили, що через обстріл знеструмлено одну з двох ліній живлення станції.

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"АЕС з'єднана з українською енергосистемою тільки однією лінією електропередачі. У разі відключення і цієї лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут, що є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації та загрожує виникненням аварії", - попередили в Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, фахівці міністерства вже розпочали роботи з відновлення лінії живлення АЕС:

"Такі дії країни-агресора створюють загрозу радіаційній безпеці всього регіону. Тільки повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС може забезпечити її безпечну експлуатацію".

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