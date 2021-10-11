Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок 11 жовтня залишився на рівні показника попереднього дня – 26,45 грн/дол.

На цьому тижні курс гривні може незначно ослабнути під впливом негативних факторів.

Таку думку керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин висловив на своїй сторінці в Facebook.

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"На поточному короткому тижні очікуємо збереження волатильності в діапазоні 26,25-26,45 грн/дол. зі спробами ослаблення гривні під впливом накопичених негативних факторів. Однак поки імпортери слабкі, сильного руху чекати не доводиться", - написав експерт.

За його словами, тиск на гривню чинить нервозність гравців на тлі активних політичних процесів, а також нестабільність ситуації на Донбасі. Складною залишається епідеміологічна ситуація, і ризик локдауну для країни все більш реальний на тлі стрімкого зростання захворювань і заповнюваності лікарень.

"На додаток до цього відзначимо близькість опалювального періоду, що на тлі рекордних цін газу стане випробуванням для економіки України, незважаючи на те, що Україна накопичила в газосховищах 18,7 млрд куб.м газу, і цього вже достатньо для проходження опалювального сезону за відсутності форс-мажорів", - зазначив Шевчишин.

Аналітик також виділив настрої нерезидентів, які минулого тижня скоротили портфель ОВДП на 1 млрд грн і не брали участі в покупках паперів на розміщенні. Цього тижня, на думку Шевчишина, ситуація може повторитися.

Експерт зазначає, що підтримку гривні надає новина про отримання Україною першої партії додаткової допомоги від уряду США для забезпечення безпеки країни.

"Крім раніше узгодженого обсягу в 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння і засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів", - написав експерт.

Курс на 11 жовтня:

Національний банк України на понеділок, 11 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок 11 жовтня залишився на рівні показника попереднього дня – 26,45 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій