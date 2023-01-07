Курс гривні до євро сьогодні становить 42,68 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослабнув на 5 копійок – до 40,80 грн/дол. Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 42,68 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,25 грн за дол., євро – 41,85 грн за євро.

Які обмеження зняли в Україні щодо курсу валют

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Нагадаємо, курс готівкового долара у "ПриватБанку" 7 січня залишився на рівні попереднього дня – 40,50 грн за долар. Курс євро до гривні подешевшав на 10 копійок - до 42,30 грн/євро.

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