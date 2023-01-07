Курс євро сьогодні подешевшав до 42,30 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня – 40,50 грн за долар. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 10 копійок - до 42,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,00 грн/дол., євро – 41,30 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,84 грн.

Курс долара та євро в Україні - які обмеження зняли

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Раніше фінансові аналітики прогнозували, що наявний курс долара у січні 2023 року в банках перебуватиме в межах коридору від 39,20 гривень до 41,50 гривень, а курс євро - від 41,20 до 43,30 гривень.

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