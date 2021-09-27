За словами експерта, зростати долару не дозволяє недостатній попит на валюту, а відчутно падати – купівля валюти Нацбанком.

На початку тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,7 грн/дол., а готівковий долар у банках торгуватиметься поблизу 26,6/26,8 грн/дол.

Про це повідомив старший аналітик міжнародної фінансової компанії "Альпарі" Вадим Іосуб у коментарі, переданому УНІАН.

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"Долар до гривні знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних рівнів. Зростати долару не дозволяє недостатній попит на валюту. А відчутно падати - купівля валюти НБУ при наближенні до рівня 26,5 грн/дол.", - сказав Иосуб.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні на міжбанку не змінився, на інших же сегментах валютного ринку він ледь помітно знизився на 0,1–0,2%.

"Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,70 до 26,64 грн (-0,2%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час не змінилися і залишилися поблизу 26,68/26,70. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень змінилися з 26,62/26,80 до 26,61/26,80 (-0,1%)", - зазначив аналітик.

Курс на 27 вересня:

Національний банк України на понеділок, 27 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,64 грн/дол., тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз уряду України:

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні стосовно долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Автор: Катерина Жирій