Найближчим часом долар почне зростати в ціні.

У перший тиждень жовтня курс долара в Україні розвернеться на 180 градусів.

Такий прогноз озвучив аналітик TeleTrade Сергій Родлер, повідомляє "Обозреватель".

Читайте такожНа початку тижня в обмінниках змінився курс долараЗгідно з прогнозом аналітика, найближчим часом долар подорожчає з 26,5 до 26,7 грн.

"Серйозних причин для зміцнення гривні немає. Очікуємо курс в районі 26,70 грн/$", - зазначив аналітик.

Разом з тим аналітик RoboForex Андрій Гойлов вважає, що причина зниження курсу долара, яку ми спостерігали останнім часом – слабка активність імпортерів, на тлі перспективи чергового посилення карантинних обмежень.

Курс на 27 вересня:

Національний банк України на понеділок, 27 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,64 грн/дол., тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз уряду України:

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні стосовно долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Автор: Олена Коваленко