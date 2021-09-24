Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,22 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 27 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,64 грн/дол., тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,22 грн/євро, таким чином, гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,72/26,74 грн/дол., до євро - на рівні 31,30/31,32 грн/євро.

Курс на 24 вересня:

Національний банк України на п'ятницю, 24 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,53 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз уряду України:

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн / дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні щодо долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Автор: Катерина Жирій