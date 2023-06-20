Відповідні цифри були озвучені після перегляду бюджету блоку на 2021-2027 роки.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пропозицію виділити Україні 50 мільярдів євро (54,65 мільярдів доларів США) кредитних коштів.

"Ми вичерпали всю гнучкість нашого бюджету ЄС, справляючись з кризою за кризою. Тепер ми виступаємо з адресною пропозицією, що допоможе краще діяти з найнагальніших питань: Україна, міграція та зовнішні виклики, підвищення нашої конкурентоспроможності. ... Ми пропонуємо кредит для України на наступні 4 роки в розмірі до 50 мільярдів євро", – оголосила вона.

За словами глави ЄК, така допомога "забезпечує передбачуване фінансування для України на шляху до ЄС".

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Як зазначає Reuters, відповідні цифри були озвучені після перегляду бюджету блоку на 2021-2027 роки і напередодні міжнародної конференції в Лондоні, що выдбудеться цього тижня (її метою якої є збір додаткових коштів для відновлення України після війни з Росією).

Фінансова допомога Україні від ЄС

З початку повномасштабної війни ЄС виділив Україні економічну допомогу на суму 38 мільярдів євро.

Напередодні стало відомо, що блок готує новий пакет допомоги, сума якого значно перевищує суму раніше наданої допомоги.

Єврокомісія раніше заявляла, що покриє більшу частину потреб України у відновленні, хоча блок очікує, що в ці зусилля зроблять внесок й інші донори та приватний сектор.

ЄС також продовжує розглядати варіанти використання заморожених російських активів, у тому числі активи Центрального банку країни-агресора.

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