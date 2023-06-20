Кошти пропонуються у вигляді грантів і кредитів, і надаються за умови проведення реформ. ЄС запросить у країн-членів кошти на план відновлення.

Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 мільярдів євро для підтримки України.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, пропозиція Європейської комісії допоможе фінансувати поточні витрати уряду України та оплатити пріоритетні напрямки відновлення.

Пакет, до якого все ще можуть бути внесені зміни, буде оголошений цього тижня у вівторок перед конференцією в Лондоні, де донори обговорять, як відновити країну, а українські офіційні особи будуть намагатися залучити приватний сектор.

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За словами джерел, Єврокомісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для України, що знаходиться в стані війни, і запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових кредитів і гарантій.

Пропозиція, яка є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, охоплюватиме період з 2024 по 2027 рік. Таким чином, щороку протягом зазначеного періоду ЄС надаватиме Україні менше, ніж фінансова допомога в розмірі 18 мільярдів євро, яка запропонована цього року.

За словами одного з джерел, на відміну від попередніх фінансових пакетів для України, цей план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, а не запозичення на ринках. Відзначається, що пропонований пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, використовувану Україною для виплати зарплат, пенсій і деяких державних послуг, із витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури.

При цьому, гроші будуть виплачені за умови, що Україна проведе реформи, спрямовані на поліпшення верховенства права і боротьбу з корупцією. Реформи спрямовані на те, щоб поставити Україну на шлях членства в ЄС, а лідери блоку вирішать, чи починати переговори до кінця року.

Раніше Єврокомісія заявляла, що покриє більшу частину потреб у відновленні, хоча блок очікує, що інші донори і приватний сектор зроблять свій внесо. ЄС також розглядає варіанти використання заморожених активів, у тому числі від Центрального Банку Росії.

Фінансова допомога Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з початку війни ЄС і держави-члени схвалили економічну допомогу Україні вже майже на 38 мільярдів євро. Раніше Світовий банк підрахував, що витрати на відновлення України можуть скласти 411 мільярдів доларів.

Новий пакет допомоги від ЄС пропонується в ключовий момент війни, коли українські війська починають довгоочікуваний контрнаступ. Український уряд розраховує, що контрнаступ витіснить російські війська з більшої частини території і спонукає союзників продовжувати надавати необхідну підтримку, навіть незважаючи на те, що деякі країни чинять тиск на Київ і Москву з метою початку переговорів. Українські офіційні особи минулого тижня заявили, що їхні війська досягли певного прогресу в умовах "жорстоких боїв".

19 червня до державного бюджету України від Світового банку надійшло фінансування у розмірі 63 млн євро. Кошти будуть спрямовані на часткове відшкодування витрат держбюджету, пов'язаних з виплатами зарплат працівникам державних органів і педагогів за лютий і Березень 2023 року.

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