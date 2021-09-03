За словами експерта, населення почне придивлятися до валюти, як до привабливого для заощаджень та інвестицій інструменту.

До 10 вересня курс долара в Україні коливатиметься в межах 26,8-27,17 грн/$.

Такий прогноз озвучив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, повідомляє "Обозреватель".

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За словами експерта, у долара немає підтримки у вигляді стабільного попиту на валюту, також на цей момент немає причин для зниження гривні.

"Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту, для того, щоб рости", – зазначив аналітик.

За його словами, населення почне придивлятися до валюти, як до привабливого для заощаджень та інвестицій інструменту.

"Для валют країн, що розвиваються, таких як гривня, це стане приводом подешевшати", зазначив експерт.

Він також додав, що серед факторів, які можуть впливати на накопичувальні настрої всередині країни потрібно враховувати зовнішні події: зміна процентних ставок у світі, інфляційні ризики, темпи зростання цін на експортовані Україною товари.

Курс на 2 вересня:

Національний банк України на четвер, 2 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,00 грн/дол., тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Олена Коваленко