Продати долар можна в середньому за курсом 38,15 грн, євро – 41,35 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 26 лютого, знизився на 10 копійок – до 38,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 42,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,35 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився на попередньому рівні – 38,57 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні також не змінився і складає 42,05 грн/євро (курс продажу – 41,90 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Експерт Данило Монін прогнозує, що курс долара в Україні на початку весни істотно не змінюватиметься. За його словами, найімовірніше, долар у березні триматиметься позначки в 38 грн/дол.

Національний банк України встановив на понеділок, 26 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,35 гривні, отже, гривня зміцнилася на 13 копійок. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,56 гривні, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок порівняно з попереднім курсом.

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